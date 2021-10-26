Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।

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कार्तिक पूजन

शहर : गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम मंदिर में कार्तिक पूजन सुबह 08 बजे से।

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मेला

सिसौली : अलावलपुर मार्ग स्थित काली सिंह मंदिर में मेला सुबह 09 बजे से।

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संकीर्तन

शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में कार्तिक संकीर्तन सुबह 08 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

मोरना : शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा सुुबह 11 बजे से।

योग शिविर