Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:30 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:30 AM IST
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योग शिविर
शहर : योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
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कार्तिक पूजन
शहर : गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम मंदिर में कार्तिक पूजन सुबह 08 बजे से।
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मेला
सिसौली : अलावलपुर मार्ग स्थित काली सिंह मंदिर में मेला सुबह 09 बजे से।
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संकीर्तन
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में कार्तिक संकीर्तन सुबह 08 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा सुुबह 11 बजे से।
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शहर : योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।
कार्तिक पूजन
शहर : गांधीनगर स्थित श्रीश्यामाश्याम मंदिर में कार्तिक पूजन सुबह 08 बजे से।
मेला
सिसौली : अलावलपुर मार्ग स्थित काली सिंह मंदिर में मेला सुबह 09 बजे से।
संकीर्तन
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में कार्तिक संकीर्तन सुबह 08 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ स्थित शुकदेव आश्रम में श्रीमद्भागवत कथा सुुबह 11 बजे से।