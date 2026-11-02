Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर एसडी मार्केट में सुबह 08 बजे से।

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कृषि मेला

शहर : जानसठ रोड स्थित मैदान पर कृषि मेले का दूसरा दिन सुबह 11 बजे से।

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बैठक

शहर : शामली रोड स्थित खांजापुर में किसान समिति की बैठक सुबह 11 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

मोरना : शुकदेव आश्रम स्थित कथा भवन में श्रीमद्भागवत कथा सुबह 11 बजे से।

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जागरूकता कार्यक्रम

शहर: वैदिक पुत्री पाठशाला में बालिका जागरूकता कार्यक्रम दोपहर 12.30 बजे से।

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योग शिविर