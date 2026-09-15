Muzaffarnagar News: ऑडिट टीम ने परखी सुविधाएं और सुरक्षा के इंतजाम

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संवाद न्यूज एजेंसीमाछरा। गांव शोल्दा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का सुरक्षा ऑडिट करने के लिए पहुंची टीम ने विद्यालय की सुविधाओं और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को परखा। टीम में शामिल विशेषज्ञों ने स्कूल स्टाफ को आपदा से बचाव के तरीके बताए।प्रबंधन प्रशिक्षण में आपदा विषय विशेषज्ञ मुकंद वल्लभ शर्मा ने कहा कि सरकारी अर्धसरकारी इंटर कॉलेज, उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालयों का स्कूल सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है। जिसके तहत शोल्दा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुरक्षा ऑडिट जोनल कोऑर्डिनेटर देवेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में ऑडिट किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्य सविता शर्मा की उपस्थिति में ऑडिट टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाओं एवं आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। इसमें रसोई शौचालय, पेयजल स्वच्छता, दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाएं, स्टाफ रूम, गतिविधि कक्ष गेट खिड़कियों की स्थिति, टीवी इमरजेंसी लाइट आदि का मूल्यांकन किया गया।ऑडिट के बाद आयोजित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण में विद्यालय स्टाफ, सभी रसोइयां, अनुचर, अनुदेशक और छात्र छात्राओं को सर्पदंश, आकाशीय बिजली, भूकंप आदि आपदाओं की जानकारी एवं बचाव के तरीके बताए गए। इस अवसर पर इस अवसर पर सविता शर्मा प्रधानाध्यापक, चंचल रानी सहायक अध्यापक आदि मौजूद रहे।