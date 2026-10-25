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Moradabad News: युवा सभासद की हार्टअटैक से जान गई

Sun, 25 Oct 2026 02:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:01 AM IST
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Young council member dies of a heart attack
अगवानपुर। अगवानपुर में शुक्रवार की रात सभासद मो. सलमान (30) की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। घटना के दौरान साथी सभासदों के साथ हंसी-मजाक कर रहे थे। अचानक पीछे को गिरने से अन्य सभासद घबरा गए। आनन-फानन में उनको कांठ रोड स्थित एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सभासद की मौत से उनके परिवार में कोहराम मच गया।
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अगवानपुर नगर पंचायत के मोहल्ला ढाप निवासी मो सलमान (30) वार्ड 4 से सभासद थे। परिवार में पांच भाई और 3 बहनें हैं। दो भाई और तीन बहनों की शादी हो चुकी है। परिवार में दो से छोटे और दो भाइयों से बड़े सलमान की शादी की तैयारी थी। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार की रात सभासद शमी निवासी मोहल्ला कुरैशियान की छत पर बैठे थे। इस दौरान अन्य कई सभासद मौजूद थे। सभी सभासद आपस में हंसी-मजाक कर रहे थे। सलमान भी मजाक कर रहा था। इस दौरान सलमान को अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। जिसके बाद वह पीछे फर्श पर गिरकर बेहोश हो गए। उनके दौरे को कोई नहीं समझा लेकिन एक सभासद ने उनको उठाने का प्रयास किया तो सलमान के पैर अकड़े हुए थे। सभी लोग आनन-फानन में उनको लेकर कांठ रोड स्थित निजी अस्पताल में लेकर पहुंच गए।डॉक्टरों ने उनको बचाने का काफी प्रयास किया। लेकिन कामयाबी नहीं मिली।उनकी मौत का कारण हार्टअटैक बताया गया।घटना की सूचना मिलने पर परिजन और रिश्तेदार अस्पताल में पहुंच गए। लेकिन मौत के बाद शव घर ले आए। शनिवार को सभासद के शव को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। घटना के बाद परिवार और नगर में शोक का माहौल था। इस दौरान नपं अध्यक्ष गुलरेज खान समेत सभासद सभी मौजूद रहे।
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