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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Water level of Ramganga River rises due to rain; water enters fields.

Moradabad News: बारिश से बढ़ा रामगंगा नदी का जलस्तर, खेतों में घुसा पानी

Sat, 29 Aug 2026 02:18 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:18 AM IST
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Water level of Ramganga River rises due to rain; water enters fields.
कांठ। दो दिन से हो रही बारिश के कारण कांठ के खादर क्षेत्र से होकर निकल रही रामगंगा नदी का जलस्तर फिर एक बार बढ़ गया है। नदी पानी खादर के निचले खेतों में घुस गया है। इससे किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं।
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रामगंगा नदी कांठ क्षेत्र के खादर से होकर निकल रही है। हर साल बरसात के मौसम में तबाही मचाती है। अभी पिछले दिनों भी रामगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा था, लेकिन धीरे-धीरे कम हो गया था। अब दो दिन से हो रही बारिश के कारण शुक्रवार को फिर से रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गांव दरियापुर के रहने वाले अमीचंद्र सैनी ने बताया कि नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले खेतों में पानी घुस गया है। जिस कारण अपनी फसलों को लेकर किसान चिंतित हैं। वहीं गांव बहादरपुर खादर के ग्राम पंचायत प्रशासक ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि नदी के द्वारा खेतों में कटान भी किया जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलों को नुकसान होने की संभावना है। शाम तक बढ़ रहे रामगंगा नदी के जलस्तर को लेकर खादर क्षेत्र के किसान चिंतित हैं।
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