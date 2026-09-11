Moradabad News: मेरठ की टीम ने आरटीओ में 35 कैमरों की निगरानी व्यवस्था परखी
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 02:12 AM IST
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मुरादाबाद। संभागीय परिवहन कार्यालय और ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डीटीआई), मोरा की मिलक में बृहस्पतिवार को परिवहन आयुक्त मेरठ ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने सीसीटीवी कैमरों से लेकर कर्मचारियों की मौजूदगी और कार्यालय में आने-जाने वाले लोगों तक की जांच की। निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं।
निरीक्षण में आरटीओ कार्यालय में लगे 21 और डीटीआई में 14 सीसीटीवी कैमरों, यानी कुल 35 कैमरों की जांच की गई। सभी कैमरे चालू मिले। अधिकारियों ने यह भी देखा कि कार्यालय परिसर में कोई अनधिकृत या संदिग्ध व्यक्ति तो काम नहीं कर रहा है। उप परिवहन आयुक्त ने कार्यालय में आने वाले लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति भी जानी। निरीक्षण के दौरान आरटीओ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल से प्राप्त पहचान पत्र धारण किए हुए मिले। सभी अपने निर्धारित कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते पाए गए। इस दौरान आरटीओ (प्रशासन) राजेश सिंह, आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार पंकज, एआरटीओ प्रशासन आंजनेय सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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निरीक्षण में आरटीओ कार्यालय में लगे 21 और डीटीआई में 14 सीसीटीवी कैमरों, यानी कुल 35 कैमरों की जांच की गई। सभी कैमरे चालू मिले। अधिकारियों ने यह भी देखा कि कार्यालय परिसर में कोई अनधिकृत या संदिग्ध व्यक्ति तो काम नहीं कर रहा है। उप परिवहन आयुक्त ने कार्यालय में आने वाले लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति भी जानी। निरीक्षण के दौरान आरटीओ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल से प्राप्त पहचान पत्र धारण किए हुए मिले। सभी अपने निर्धारित कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते पाए गए। इस दौरान आरटीओ (प्रशासन) राजेश सिंह, आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार पंकज, एआरटीओ प्रशासन आंजनेय सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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