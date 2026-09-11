Moradabad News: मेरठ की टीम ने आरटीओ में 35 कैमरों की निगरानी व्यवस्था परखी

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निरीक्षण में आरटीओ कार्यालय में लगे 21 और डीटीआई में 14 सीसीटीवी कैमरों, यानी कुल 35 कैमरों की जांच की गई। सभी कैमरे चालू मिले। अधिकारियों ने यह भी देखा कि कार्यालय परिसर में कोई अनधिकृत या संदिग्ध व्यक्ति तो काम नहीं कर रहा है। उप परिवहन आयुक्त ने कार्यालय में आने वाले लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति भी जानी। निरीक्षण के दौरान आरटीओ कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल से प्राप्त पहचान पत्र धारण किए हुए मिले। सभी अपने निर्धारित कार्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते पाए गए। इस दौरान आरटीओ (प्रशासन) राजेश सिंह, आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार पंकज, एआरटीओ प्रशासन आंजनेय सिंह आदि मौजूद रहे। ब्यूरो