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Moradabad News: छात्र को स्कूल में साथियों ने पीटा, चाकू दिखाकर दी धमकी

Fri, 09 Oct 2026 02:34 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:34 AM IST
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Student beaten by classmates at school, threatened with a knife.
ठाकुरद्वारा। नगर में मंडी समिति के पास स्थित स्कूल में छात्र को साथियों द्वारा पीटने और चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।
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गांव नाहरवाला निवासी छात्र के पिता ने बृहस्पतिवार को कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि उनका बेटा नवीं का छात्र है। मंडी समिति के पास स्थित स्कूल में पढ़ता है। वहीं पढ़ने वाले ठाकुरद्वारा और गांव पृथ्वीपुर गांवड़ी निवासी छात्रों ने बुरी तरह मारा पीटा। उसे चाकू दिखाकर धमकाने लगे। वह किसी तरह भागकर बच सका। उन्होंने आरोपी छात्रों पर बेटे से रंजिश रखने का आरोप लगाया है। साथ ही कार्रवाई की मांग की है। कोतवाल ने बताया कि शिकायत की जांच कराई जा रही है। संवाद

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अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार घायल
संवाद न्यूज एजेंसी
ठाकुरद्वारा। मुरादाबाद रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गांव रामूवाला गनेश निवासी सुमित कुमार घायल हो गया। गहरी चोट के कारण वह सड़क पर बेहोश पड़ा रहा। वहां से गुजरते किसी व्यक्ति ने उसे सीएचसी पहुंचाया। सूचना पर पहुंचे परिजन उपचार बाद उसे साथ ले गए। उधर, गांव लौंगी खुर्द के पास सड़क पर खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में कार जा घुसी। कार सवार लोगों को मामूली चोटें आईं। उन्होंने चालक से ट्रक के कागज छीनकर क्षतिग्रस्त गाड़ी की मरम्मत की मांग शुरू कर दी। इस बीच पहुंची पुलिस ने समझाकर कागज वापस कराए। दोनों पक्षों में समझौते की बातचीत शुरू हो जाने से रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई।
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