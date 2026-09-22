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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Shift in BKU (Charuni) stance sparks a stir; officials get the protest called off at night.

Moradabad News: भाकियू चढ़ूनी के तेवर बदलने से मचा हड़कंप, अफसरों ने रात में खत्म कराया आंदोलन

Tue, 22 Sep 2026 02:23 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:23 AM IST
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Shift in BKU (Charuni) stance sparks a stir; officials get the protest called off at night.
ठाकुरद्वारा। भाकियू चढ़ूनी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार सुबह कांशीराम कॉलोनी के जर्जर आवासों की मरम्मत सहित अन्य मांगों को लेकर एसडीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया। आजाद समाज पार्टी की टीम जाने के बाद किसान नेताओं ने मांगों पर कार्रवाई के लिए दोपहर तीन बजे तक का अल्टीमेटम दिया। घोषित समय सीमा में किसी अफसर के स्तर से वार्ता की पहल भी न होने पर भड़की यूनियन ने बेमियादी धरने का एलान कर मौके पर ही खाना बनवाना शुरू कर दिया। इसके बाद मचे हड़कंप के बीच रात नौ बजे सीओ आशीष प्रताप सिंह और तहसीलदार अमित कुमार मौके पर पहुंचे। आश्वासन देकर रात 10 बजे धरना समाप्त कराया।
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बाद में सीओ ने बताया कि यूनियन की मांगों पर बुधवार को एसडीएम, बीडीओ की मौजूदगी में विस्तार से वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि इस आश्वासन पर भाकियू चढ़ूनी का धरना-प्रदर्शन समाप्त हो गया। कांशीराम कॉलोनी के आवासों में रहने वाले लोग भी इस दौरान मौजूद रहे।
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आजाद समाज पार्टी के नेता एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य जरीफ मलिक एडवोकेट ने बताया कि कांशीराम कॉलोनी के आवासों को लेकर उनकी अधिशासी अधिकारी (ईओ) और एसडीएम से वार्ता हुई थी। वार्ता में ईओ ने बताया कि डीएम ने कॉलोनी की जांच के लिए चार विभाग के अधिकारियों की कमेटी बनाई है। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।
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उधर, भाकियू ने एसडीएम को दिए ज्ञापन में बिजली निगम पर समस्याओं का समाधान न करने का आरोप लगाया है। साथ ही गांव बहादुरनगर के शिव मंदिर के रास्ते में मौजूद अवैध कब्जे हटाने की मांग की है। धरना-प्रदर्शन में भाकियू चढ़ूनी की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष ज्योति चौहान, कुलदीप सिंह, साबिर हुसैन आदि मौजूद रहे। रात में सीओ और तहसीलदार की मौजूदगी में हुई वार्ता के दौरान भाकियू चढ़ूनी की महिला नेता द्वारा लगाए गए आरोप के क्रम में नायब तहसीलदार के स्तर से खेद अभिव्यक्ति भी कराई गई।


फोटो 8, 9, 10
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