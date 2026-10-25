Moradabad News: एसडीएम ने 31 बूथों पर विशेष अभियान का लिया जायजा

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क्षेत्र के सभी 212 मतदान केंद्रों के अंतर्गत 455 पोलिंग बूथों पर हुए विशेष दिवस के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों ने नए वोट बनाने और मतदाता सूची में शामिल होने से छूटे लोगों के नाम जोड़ने के लिए आवेदकों के फॉर्म भरवाए। एसडीएम सह निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मयंक कुंडू ने शनिवार को क्षेत्र के गांव गढ़ी, सलेमपुर, समदगढ़ उर्फ सिकंदराबाद सहित कस्बा उमरी कलां में पहुंचकर 31 पोलिंग बूथों पर विशेष अभियान के तहत किए जा रहे कार्य को देखा।उन्होंने मतदाताओं को भी जागरूक करते हुए 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं के फॉर्म भरवाने के लिए लोगों को जागरूक किया। एसडीएम ने सभी बीएलओ को भी निर्देश दिए कि वह सही तरीके से अपने कार्य को करें। वहीं तहसीलदार कपिल कुमार आजाद, नायब तहसीलदार सिद्धार्थ सक्सेना ने भी बूथों पर पहुंचकर कार्यों का निरीक्षण किया।