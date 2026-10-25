Moradabad News: युवती से मारपीट में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट

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नागफनी थाना क्षेत्र निवासी युवती ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि झांझनपुर हरथला निवासी नगर निगम के संविदा कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार का आयुष्मान कार्ड को लेकर उसके घर जाना-जाना था। आरोपी धर्मेंद्र ने उसकी मां और भाई से जानकारी बढ़ा ली। इसके बाद आरोपी ने युवती की मां से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उस पर दबाव बनाया है कि वह उससे मोबाइल बात करे। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ मारपीट और धमकी देने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ब्यूरो