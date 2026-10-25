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Moradabad News: युवती से मारपीट में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट

Sun, 25 Oct 2026 01:58 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 01:58 AM IST
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Report filed against the accused in the assault on the girl
मुरादाबाद। सिविल लाइंस थाने में नगर निगम के संविदा कर्मचारी ने एक युवती के साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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नागफनी थाना क्षेत्र निवासी युवती ने सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि झांझनपुर हरथला निवासी नगर निगम के संविदा कर्मचारी धर्मेंद्र कुमार का आयुष्मान कार्ड को लेकर उसके घर जाना-जाना था। आरोपी धर्मेंद्र ने उसकी मां और भाई से जानकारी बढ़ा ली। इसके बाद आरोपी ने युवती की मां से उसका मोबाइल नंबर ले लिया। पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उस पर दबाव बनाया है कि वह उससे मोबाइल बात करे। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र कुमार के खिलाफ मारपीट और धमकी देने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। ब्यूरो
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