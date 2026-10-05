Moradabad News: लाइनपार रामलीला मैदान में तैयारियां पूरी, आज से गूंजेगा जय श्रीराम का उद्घोष

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यहां बच्चों और परिवारों के मनोरंजन के लिए कई तरह के झूले लगाए गए हैं। इनमें नाव झूला, मृदंग, ड्रैगन, आसमानी झूला और मौत का कुआं आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मेला ठेकेदार बबलू ने बताया कि झूलों पर छह-छह राउंड कराए जाएंगे। झूला झूलने पर 50 रुपये से लेकर 130 रुपये तक शुल्क लिया जाएगा। वहीं मैदान में खानपान और अन्य सामान की दुकानें भी सज गई हैं। पांच अक्तूबर से रामलीला मंचन के साथ झूले, खानपान की दुकानें और मेले की अन्य गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। आयोजन को लेकर आसपास के क्षेत्र में भी उत्साह है।

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मुरादाबाद। लाइनपार स्थित रामलीला मैदान में रामलीला आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को मैदान को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाने के साथ मंच, कुर्सियां और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था पूरी कर दी गई। पांच अक्तूबर से रामलीला का मंचन शुरू होगा। लाइनपार स्थित रामलीला मैदान में मंच को अंतिम रूप दे दिया गया है। मैदान में जगह-जगह बल्ब और लाइटें लगाई गई हैं। आयोजन को लेकर अन्य व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। रामलीला के साथ ही दूसरे मैदान में मेले की रौनक भी दिखाई देने लगी है।