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Moradabad News: महर्षि वाल्मीकि जी का किया गुणगान

Sun, 25 Oct 2026 02:47 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 25 Oct 2026 02:47 AM IST
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Praised Maharshi Valmiki
कांठ। श्री कमलेश्वर भगवान महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नगर के मोहल्ला माननगर स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में शनिवार की शाम नवयुवक वाल्मीकि कमेटी माननगर के तत्वावधान महर्षि वाल्मीकि जी का गुणगान किया गया।
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पाठ की शुरुआत सिद्धि ने दीप प्रज्वलित कर कराई। हरकेश वाल्मीकि ने मधुरवाणी में पाठ किया। वाल्मीकि समाज के लोगों ने जय वाल्मीकि-हर-हर वाल्मीकि के जयकारे लगाए। अंत में सभी को प्रसाद का वितरण किया गया।
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कमेटी अध्यक्ष अरविंद वाल्मीकि ने बताया कि श्री कमलेश्वर भगवान महर्षि वाल्मीकि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार से मंदिर पर तीन दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। रविवार की रात मां भगवती का 33वां जागरण होगा। सोमवार की सुबह मंदिर परिसर में आठ बजे हवन, दोपहर 12 बजे से जनसभा और दो बजे से नगर में शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वाल्मीकि, उपाध्यक्ष संदीप वाल्मीकि, कोषाध्यक्ष विशाल वाल्मीकि, राजन वाल्मीकि, सनी वाल्मीकि, अजय कुमार वीरू वाल्मीकि, विश्वंभर वाल्मीकि, लकी, राजीव कुमार, विनोद कुमार आदि रहे।
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