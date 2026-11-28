विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिले के सभी मतदेय स्थलों पर 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे और वर्तमान मतदाता भी अपने नाम, पते एवं अन्य विवरणों की जांच कर संशोधन करा सकें। डीएम अनुनय झा ने बताया कि दोनों दिन जिले के सभी मतदेय स्थलों पर बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक उपस्थित रहेंगे।बीएलओ के पास 17 नवंबर को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी, जिसके माध्यम से नागरिक अपने नाम एवं मतदाता विवरण की जांच कर सकेंगे। नागरिकों की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी रहेगी। सभी एसडीएम, ईआरओ और एईआरओ मतदेय स्थलों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 के माध्यम से निर्वाचन संबंधी जानकारी ले सकते हैं।000नए महिला वोटर बनाने को भाजपा चलाएगी विशेष अभियानमुरादाबाद। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा नए महिला वोटर बनाने के लिए विशेष अभियान चलाएगी। 28 और 29 नवंबर को चलने वाले विशेष अभियान के लिए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी बांटी गई है। महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने बताया कि मतदाता सूची में नए वोटरों के नाम जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। शनिवार और रविवार को महिला वोटरों के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।