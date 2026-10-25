Moradabad News: भैंसिया गांव में फायरिंग-पथराव में एक आरोपी गिरफ्तार

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एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि शुक्रवार को कटघर के भैंसिया गांव निवासी फुरकान की पत्नी मेहरुल निशा ने कटघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि उसके मकान के पास सुजीब का मकान है। मेहरुल निशा का आरोप है कि शुक्रवार की सुबह सुजीब की पत्नी अस्तारा उसे देखकर गाली-गलौज कर रही थी। विरोध करने पर अस्तारा और उसका पति सुजीब झगड़ा करने लगे थे। शोर-शराबा सुनकर मेहरुल निशा के परिवार के मंसूर, फैज और हिना आ गए और उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की थी। इसी दौरान सुजीब, उसकी पत्नी अस्तारा ने शोर मचाकर अपने परिवार के राशिद, शकील, राशिद, आदिल, आलिम, शारिक, नावेद, जावेद, रहीब, करीम, इशरार, शेरू, कादिर, मुबारक, मुसर्रत, मुस्लिम रागिब ठेकेदार, बिलिया, इल्यास और 8-10 अज्ञात लोग बुला लिए थे। उन्होंने आते ही मेहरुल निशा और उसके देवरानी की बेटी पर हमला कर घायल कर दिया था। इसके अलावा आरोपियों ने पथराव भी किया। इस दौरान आरोपियों ने तमंचे से फायरिंग भी की थी। एसपी सिटी कुमार रण विजयसिंह ने बताया कि इस मामले में 20 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। इस मामले में शनिवार को आरोपी सुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।