Moradabad News: 5000 मी. दौड़ में मुकुल, ऊंची कूद में वैभव, भाला फेंक में अयान ने मारी बाजी

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प्रतियोगिता में दौड़ में सीनियर वर्ग के 5000 मी. में मुकुल यादव, 3000 मी. में बलवेंद्र सिंह, 800 मी. में वैभव कुमार और 400 मी. में अभिषेक यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जूनियर वर्ग के 3000 मी. व 800 मी. में रविकांत सिंह तथा 400 मी. में रिशु यादव प्रथम रहे। सब-जूनियर वर्ग के 600 मी. में पुष्पेंद्र सिंह और 400 मी. में मयंक यादव पहले स्थान पर रहे।सीनियर वर्ग की ऊंची कूद में वैभव, जूनियर वर्ग में दीपक और सब-जूनियर वर्ग में विवेक प्रथम रहे। सीनियर वर्ग के गोला फेंक में जयंत सिरोही, जूनियर वर्ग में शांतनु चौधरी और सब-जूनियर वर्ग में रियांश ने पहला स्थान हासिल किया। सीनियर वर्ग के चक्का फेंक में जयंत, जूनियर वर्ग में शांतनु और सब-जूनियर वर्ग में रियांश प्रथम रहे।सीनियर वर्ग के भाला फेंक में अयान, जूनियर वर्ग में शांतनु चौधरी और सब-जूनियर वर्ग में रियांश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में खेल प्रभारी रणविजय सिंह के अलावा किशन अवतार, विकास, आदित्य कुमार, पंकज सत्सेना, पुनीत चौधरी और राहुल चौधरी का सहयोग रहा।फोटो संख्या-09,10