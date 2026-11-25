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चरन सिंह मंगलवार सुबह लगभग सात बजे अपने गांव के ही परिचित धर्मपाल के साथ बाइक से सरथल चंदौसी होते हुए राजघाट नरोरा को गंगा स्नान करने जा रहा था। बाइक धर्मपाल चला रहा था और चरन सिंह पीछे बैठा हुआ था। जैसे ही दोनों की बाइक सरथल रोड पर जमालपुर और इब्राहीमपुर मिर्जा के पास पहुंची तभी बिलारी की ओर से जा रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने धर्मपाल की बाइक को पीछे से रौंद दिया।धर्मपाल और चरन सिंह दोनों बाइक समेत सड़क पर गिर गए। चरन सिंह के सिर में गंभीर चोट आने से वह बेहोश गया। राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस से दोनों को उपचार के लिए सीएचसी बिलारी ले जाया गया। चिकित्सक ने जांच के बाद चरन सिंह को मृत घोषित कर दिया जबकि धर्मपाल को प्राथमिक उपचार देकर घर भेज दिया। ग्रामीणों से जानकारी करने पर पता चला कि दोनों बाइकसवारों में से कोई भी हेलमेट लगाए हुए नहीं था। सूचना मिलते ही थाना सोनकपुर पुलिस सीएचसी पहुंची और चरन सिंह का शव कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। थाना सोनकपुर प्रभारी के अनुसार मृतक बाइकसवार के परिजनों की ओर से अभी तक कोई तहरीर थाने में नहीं दी गई है।