Moradabad News: एक्सपोर्ट फर्म में भीषण आग, लाखों रुपये का नुकसान

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आग दोपहर करीब 2:30 बजे लगी। फर्म के गोदाम में विदेश भेजने के लिए तैयार रखे आइटम आग की चपेट में आ गए। आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर पचास से अधिक फर्मकर्मियों में अफरा-तफरी मच गई। सभी कर्मियों को आनन-फानन में सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएफओ मुरादाबाद और सीओ बिलारी ने घटनास्थल का मुआयना कर आग लगने की जानकारी ली।सफा अख्दर एक्सपोर्ट फर्म के पास ईदगाह और घनी आबादी है। अगर आग विकराल रूप लेती तो आबादी तक उसकी आंच पहुंच सकती थी। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा हादसा टल गया और लोगों ने राहत की सांस ली। महज 12 दिन पहले भी मैनाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम मिलक मोहम्मदपुर बस्तौर में एक थर्माकोल फैक्टरी में विद्युत परिपथ में खराबी से भीषण आग लगी थी। इससे पहले भी एक्सपोर्ट फर्मों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं।पुनर्लेखन