Moradabad News: कुंदरकी विधायक ने मुख्यमंत्री से की विकास कार्यों पर चर्चा

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रामवीर सिंह ने मूंढापांडे में पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय और तहसील मुख्यालय स्थापित करने की मांग रखी। उन्होंने ग्राम लक्ष्मीपुर कट्टई में बस स्टैंड और खरकपुर बाजे में नवीन विद्युत उपकेंद्र बनाने का अनुरोध किया। लालाटीकर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की भी मांग की गई। विधायक ने डींगरपुर और जटपुरा में राजकीय इंटर कॉलेज खोलने का विषय भी उठाया। उन्होंने वित्त वर्ष 2026-27 की धर्मार्थ योजना के तहत सड़कों के नव निर्माण की स्वीकृति मांगी। रामगंगा नदी पर लोधीपुर-बिकनपुर मार्ग स्थित क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निर्माण का मुद्दा भी उठाया गया।विधायक ने मूंढापांडे ब्लॉक के सिरसखेड़ा में स्वीकृत नवीन जिला कारागार का भूमि पूजन मुख्यमंत्री से कराने का अनुरोध किया। उन्होंने शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल करने की बात कही। पात्र शिक्षकों की लंबित पदोन्नति का विषय भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। रामवीर सिंह ने कहा कि इन कार्यों से क्षेत्र की जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।