Moradabad News: विसर्जन के बजाय घर के मंदिर में विराजेंगे गणपति बप्पा

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कमेटी के अनुसार,चक्कर की मिलक में गणेश चतुर्थी पर 14 सितंबर 2026 को गणेश प्रतिमा की स्थापना विधि-विधान के साथ की जाएगी। वहीं 16 सितंबर को भव्य शोभायात्रा और पावन स्नान का आयोजन होगा। शोभायात्रा भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ निकाली जाएगी। इसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को गंगाजल और पंचामृत से पवित्र स्नान कराया जाएगा।00अष्टधातु की स्थायी प्रतिमा होगी आकर्षण का केंद्र-गणपति जी कमेटी के सदस्य रूपकिशोर ने बताया कि इस वर्ष गणेश चतुर्थी पर अष्टधातु की भव्य और स्थायी गणेश प्रतिमा लाई जाएगी। कमेटी का कहना है कि जिन गणपति बप्पा को श्रद्धालु पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ घर लाते हैं, उनका विसर्जन के बाद नदी में खंडित होना और पैरों में आना उचित नहीं है। इसी भावना के साथ बप्पा को स्थायी रूप से घर के मंदिर में विराजमान रखने की पहल की गई है।00पीओपी की मूर्तियों का बहिष्कार करने की अपील-गणपति जी कमेटी के सदस्य यशपाल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) की मूर्तियों का पूर्ण बहिष्कार करने की अपील की गई है। उनका कहना है कि नदियों को प्रदूषण और पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए पीओपी की मूर्तियों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गणेश उत्सव को श्रद्धा के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश देने वाला पर्व बनाने पर जोर दिया गया है। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से इस अभियान में सहयोग करने और गणेश उत्सव को आस्था, सम्मान और पर्यावरण संरक्षण के साथ मनाने की अपील की है।