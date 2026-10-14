Moradabad News: हाईवे पर हादसा, कैंटर की टक्कर से पलटी ईको, तीन घायल

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पाकबड़ा। दिल्ली- लखनऊ हाईवे पर पाकबड़ा थाना क्षेत्र के बागड़पुर गांव स्थित पुल पर तेज रफ्तार कैंटर ने ईको गाड़ी में टक्कर मार दी। इस हादसे में ईको गाड़ी पलट गई और उसमें सवार तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। कैंटर चालक मौके से भाग गया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को क्रेन से थाने भिजवा दिया है। सीओ हाईवे वरुण कुमार ने बताया कि मंगलवार की रात 11 बजे ईको गाड़ी का चालक बागड़पुर गांव के पुल पर पंचर होने के कारण टायर बदल रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार आ रहे कैंटर ने ईको गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ईको गाड़ी पलट गई। इस हादसे में गाड़ी में सवार तीन लोग सोनू निवासी सहसवान जिला बदायूं, सूरज निवासी वीजा नंगला थाना बिसौली बदायूं और फकीर मोहम्मद निवासी बड़ा गांव सैफनी रामपुर घायल हो गए। दुर्घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। राहगीरों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पाकबड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने क्रेन से दोनों वाहनों को थाने भिजवाया।

संवाद न्यूज एजेंसी