Moradabad News: बदले मार्ग से चलेंगी आला हजरत समेत चार ट्रेनें

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सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि (14321) बरेली-भुज एक्सप्रेस सात अक्तूबर को दिल्ली-रोहतक-भिवानी-रेवाड़ी होकर चलेगी। इसके कारण दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, पालम, गुड़गांव, गढ़ी हरसरू और पटौदी रोड स्टेशनों पर इसका ठहराव नहीं होगा। वहीं, (14312) भुज-बरेली एक्सप्रेस छह अक्तूबर को रेवाड़ी-भिवानी-रोहतक-दिल्ली होकर चलेगी।इसके निर्धारित मार्ग के पटौदी रोड, गढ़ी हरसरू जंक्शन, गुड़गांव, पालम और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा। (09203) वेरावल-हरिद्वार स्पेशल एक्सप्रेस भी छह अक्तूबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। इसका गुड़गांव स्टेशन पर ठहराव प्रभावित रहेगा। इसके अलावा (15715) किशनगंज-अजमेर गरीब नवाज एक्सप्रेस छह अक्तूबर को निर्धारित समय सुबह 5:50 बजे के बजाय सुबह 8:30 बजे रवाना होगी।