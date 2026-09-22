Moradabad News: दहेज प्रताड़ना, मारपीट के आरोप में पति समेत 11 पर प्राथमिकी दर्ज

Moradabad News: दहेज प्रताड़ना, मारपीट के आरोप में पति समेत 11 पर प्राथमिकी दर्ज
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:20 AM IST
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कांठ। विवाहिता ने दहेज के लिए प्रताड़ित, मारपीट करने के साथ कई गंभीर आरोप लगाते हुए पति समेंत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
छजलैट क्षेत्र निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मार्च में मुरादाबाद सिविल लाइन के गांव निवासी युवक से उसकी शादी हुई थी। मायके वालों ने दान-दहेज आदि में 18-19 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पति उसके साथ मारपीट करता और सास, ससुर, ननद व ननदोई उसका मानसिक उत्पीड़न करते हुए पिता की जमीन पति के नाम कराने का दबाव बनाकर मारपीट करते। आरोप है कि पति ने धोखे से दवाई खिलाकर उसका गर्भपात भी करा दिया। विवाहिता ने जेठ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि पति जान से मारने की धमकी देता है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति सहित ससुराल पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज विवेचना शुरू कर दी है। छजलैट थानाध्यक्ष रमेश सहरावत ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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छजलैट क्षेत्र निवासी पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मार्च में मुरादाबाद सिविल लाइन के गांव निवासी युवक से उसकी शादी हुई थी। मायके वालों ने दान-दहेज आदि में 18-19 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही पति उसके साथ मारपीट करता और सास, ससुर, ननद व ननदोई उसका मानसिक उत्पीड़न करते हुए पिता की जमीन पति के नाम कराने का दबाव बनाकर मारपीट करते। आरोप है कि पति ने धोखे से दवाई खिलाकर उसका गर्भपात भी करा दिया। विवाहिता ने जेठ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि पति जान से मारने की धमकी देता है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर पति सहित ससुराल पक्ष के 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज विवेचना शुरू कर दी है। छजलैट थानाध्यक्ष रमेश सहरावत ने बताया कि तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। विवेचनात्मक कार्रवाई के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। संवाद