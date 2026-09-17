Moradabad News: किसान को सांप ने डसा, सही इलाज से बची जान
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Thu, 17 Sep 2026 02:12 AM IST
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ठाकुरद्वारा। क्षेत्र के गांव पदियानंगला निवासी किसान दीपक कुमार को सांप
ने डस लिया। घटना के समय वह धान के खेत में स्प्रे कर रहे थे। अचानक फसल के
बीच से निकले सांप ने उनके दाएं पैर में डस लिया। परिजन पहले इधर-उधर उनका
इलाज कराते रहे लेकिन सही समय पर समझ आ जाने से फिर नगर के सरकारी अस्पताल
ले गए। वहां के उपचार से उनकी हालत में सुधार है। चिकित्सक का कहना है कि
इस तरह के मामले में सही इलाज में देरी से जान जा सकती है। संवाद
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ने डस लिया। घटना के समय वह धान के खेत में स्प्रे कर रहे थे। अचानक फसल के
बीच से निकले सांप ने उनके दाएं पैर में डस लिया। परिजन पहले इधर-उधर उनका
इलाज कराते रहे लेकिन सही समय पर समझ आ जाने से फिर नगर के सरकारी अस्पताल
ले गए। वहां के उपचार से उनकी हालत में सुधार है। चिकित्सक का कहना है कि
इस तरह के मामले में सही इलाज में देरी से जान जा सकती है। संवाद