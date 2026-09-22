Moradabad News: अज्ञात वाहन से टकराकर आठ माह के तेंदुए की मौत
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:23 AM IST
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डिलारी। मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा हाईवे पर कूरी गांव के पास एक आठ माह के नर तेंदुए का शव मिला है। ग्रामीणों के अनुसार, सोमवार की सुबह किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हो गई। संभवतः तेंदुआ सड़क पार कर रहा होगा, तभी यह हादसा हुआ। तेंदुए के मुंह पर चोट के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे।
घटनास्थल पर तेंदुए का शव पड़ा देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग वाहन रोककर तेंदुए के शव को देख रहे थे, कुछ उसकी तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। डिप्टी रेंजर एमपी सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, तेंदुए की मौत अज्ञात वाहन से टकराने के कारण चोटों से हुई है। मृत तेंदुआ नर था और उसकी उम्र लगभग आठ माह बताई गई है। डीएफओ डॉ. विनय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 17 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं और तीन की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वन विभाग लगातार तेंदुओं को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा है।
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घटनास्थल पर तेंदुए का शव पड़ा देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग वाहन रोककर तेंदुए के शव को देख रहे थे, कुछ उसकी तस्वीरें और वीडियो बना रहे थे। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। डिप्टी रेंजर एमपी सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, तेंदुए की मौत अज्ञात वाहन से टकराने के कारण चोटों से हुई है। मृत तेंदुआ नर था और उसकी उम्र लगभग आठ माह बताई गई है। डीएफओ डॉ. विनय कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 17 तेंदुए पकड़े जा चुके हैं और तीन की सड़क हादसे में मौत हो गई है। वन विभाग लगातार तेंदुओं को पकड़ने के लिए अभियान चला रहा है।
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