Moradabad News: मुरादाबाद होकर चलेंगी आठ त्योहार स्पेशल ट्रेनें

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मुरादाबाद होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों का ठहराव रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर, नजीबाबाद समेत रेल मंडल के कई स्टेशनों पर होगा। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच होंगे। संचालन अक्तूबर से नवंबर के बीच अलग-अलग तारीखों में किया जाएगा।स्पेशल ट्रेनों की सूचीट्रेन नंबर कहां से कहां तक कब से कब तक04209/10 वाराणसी-दिल्ली-वाराणसी — 2 अक्तूबर से 28 नवंबर तक04213/14 अयोध्या कैंट-आनंद विहार-अयोध्या कैंट — 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक04512/11 चंडीगढ़-पटना-चंडीगढ़ — 1 अक्तूबर से 27 नवंबर तक04616/15 फिरोजपुर कैंट-पटना-फिरोजपुर कैंट — 6 अक्तूबर से 25 नवंबर तक04227/28 वाराणसी-चंडीगढ़-वाराणसी — 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक04008/07 आनंद विहार-जोगबनी-आनंद विहार — 10 अक्तूबर से 8 नवंबर तक04028/27 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर-आनंद विहार — 13 अक्तूबर से 25 नवंबर तक04010/09 दिल्ली-सीतामढ़ी-दिल्ली — 15 अक्तूबर से 21 नवंबर तक, छह फेरे।