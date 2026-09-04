Moradabad News: मुरादाबाद होकर चलेंगी आठ त्योहार स्पेशल ट्रेनें
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:46 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:46 AM IST
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मुरादाबाद। रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा से डेढ़ माह पहले ही आठ स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। इसका कारण यह है कि त्योहारों के लिए लोग अभी से ट्रेनों में बुकिंग कराने लगे हैं। सामान्य ट्रेनों में तेजी से सीटें फुल हो रही हैं इसलिए स्पेशल ट्रेनों का विकल्प दिया जा रहा है।
मुरादाबाद होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों का ठहराव रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर, नजीबाबाद समेत रेल मंडल के कई स्टेशनों पर होगा। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच होंगे। संचालन अक्तूबर से नवंबर के बीच अलग-अलग तारीखों में किया जाएगा।
स्पेशल ट्रेनों की सूची
ट्रेन नंबर कहां से कहां तक कब से कब तक
04209/10 वाराणसी-दिल्ली-वाराणसी — 2 अक्तूबर से 28 नवंबर तक
04213/14 अयोध्या कैंट-आनंद विहार-अयोध्या कैंट — 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक
04512/11 चंडीगढ़-पटना-चंडीगढ़ — 1 अक्तूबर से 27 नवंबर तक
04616/15 फिरोजपुर कैंट-पटना-फिरोजपुर कैंट — 6 अक्तूबर से 25 नवंबर तक
04227/28 वाराणसी-चंडीगढ़-वाराणसी — 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक
04008/07 आनंद विहार-जोगबनी-आनंद विहार — 10 अक्तूबर से 8 नवंबर तक
04028/27 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर-आनंद विहार — 13 अक्तूबर से 25 नवंबर तक
04010/09 दिल्ली-सीतामढ़ी-दिल्ली — 15 अक्तूबर से 21 नवंबर तक, छह फेरे।
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मुरादाबाद होकर गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों का ठहराव रामपुर, बरेली, अमरोहा, शाहजहांपुर, नजीबाबाद समेत रेल मंडल के कई स्टेशनों पर होगा। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल श्रेणी के कोच होंगे। संचालन अक्तूबर से नवंबर के बीच अलग-अलग तारीखों में किया जाएगा।
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स्पेशल ट्रेनों की सूची
ट्रेन नंबर कहां से कहां तक कब से कब तक
04209/10 वाराणसी-दिल्ली-वाराणसी — 2 अक्तूबर से 28 नवंबर तक
04213/14 अयोध्या कैंट-आनंद विहार-अयोध्या कैंट — 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक
04512/11 चंडीगढ़-पटना-चंडीगढ़ — 1 अक्तूबर से 27 नवंबर तक
04616/15 फिरोजपुर कैंट-पटना-फिरोजपुर कैंट — 6 अक्तूबर से 25 नवंबर तक
04227/28 वाराणसी-चंडीगढ़-वाराणसी — 1 अक्तूबर से 30 नवंबर तक
04008/07 आनंद विहार-जोगबनी-आनंद विहार — 10 अक्तूबर से 8 नवंबर तक
04028/27 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर-आनंद विहार — 13 अक्तूबर से 25 नवंबर तक
04010/09 दिल्ली-सीतामढ़ी-दिल्ली — 15 अक्तूबर से 21 नवंबर तक, छह फेरे।