Moradabad News: चौपाल में आई किसान सम्मान निधि न मिलने की शिकायत

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00थाना समाधान दिवस में सिर्फ एक शिकायतठाकुरद्वारा। कोतवाली में शनिवार को थाना समाधान दिवस के मौके पर सिर्फ एक शिकायत आई। यह शिकायत राजस्व विभाग से संबंधित है। कोतवाली के एसएसआई पवनेंद्र कुमार ने बताया कि शिकायत का निराकरण पुलिस और राजस्व टीम संयुक्त रूप से करेगी। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों के लेखपाल और राजस्व निरीक्षक मौजूद रहे, जबकि किसी अधिकारी का आना नहीं हुआ। संवाद00फोटो 8सहकारी समितियों पर हड़ताल, खाद के लिए किसान हलकान- सहकारी समिति के हड़ताली कर्मचारियों ने किया प्रदर्शनसंवाद न्यूज एजेंसीठाकुरद्वारा। सहकारी समितियों के कर्मचारियों की कलमबंद हड़ताल शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। इसके चलते खाद की उम्मीद से आए किसान निराश लौट गए। हड़ताली कर्मचारियों ने सहकारी समितियों पर प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग मुख्य रूप से उठी। इसके अलावा समय से वेतन और कुछ अन्य सुविधाओं पर भी जोर दिया। साधन सहकारी समिति सचिव एवं संगठन के जिला महामंत्री नरेश शर्मा ने कहा कि पूरे प्रदेश के सचिव और कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मांगें पूरे होने पर ही हड़ताल खत्म होगी। प्रदर्शन के समय प्रबंध निदेशक सुमित चौहान, नरेश शर्मा, अरशद खान, मोहम्मद रफी, सरिता, अफसर खान, बिजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।दूसरी ओर धान के बाद अगली फसलों की बोआई की तैयारी कर रहे किसानों को इन दिनों खाद की जरूरत है। किसानों ने बताया कि जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें इधर-उधर भटकना पड़ रहा है।इन समितियों पर प्रदर्शनभायपुर, कालाझंडा, गोपीवाला, सुरजननगर, शेरपुर बहलीन, रतूपुरा और नन्हूवाला स्थित सहकारी समितियों के कर्मचारियों ने काम नहीं किया। साथ ही प्रदर्शन कर मांगों पर कार्रवाई पर जोर दिया।00फोटो 9न्यायालय भवन के लिए अधिगृहीत भूमि के शीघ्र बैनामे की मांग- अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम वित्त से की मुलाकातसंवाद न्यूज एजेंसीठाकुरद्वारा। अधिवक्ताओं ने नगर में न्यायालय भवन के लिए अधिग्रहण की गई भूमि के बैनामे और रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने की मांग उठाई है। इस संदर्भ में अधिवक्ताओं ने शनिवार को ठाकुरद्वारा में मौजूद एडीएम वित्त ममता मालवीय से मुलाकात की।ठाकुरद्वारा बार एसोसिएशन के संरक्षक नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल एडीएम से मिला। बार संरक्षक ने बताया कि न्यायालय का अपना भवन न होने से अदालतों के विस्तार का मामला लटका हुआ है। उन्होंने न्यायालय भवन की भूमि से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द पूरी कराने की मांग की। कहा कि इसके बाद भी भवन निर्माण संभव हो सकेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आबिद अली, महासचिव सतीश कुमार वत्सल, रणवीर सिंह चौधरी, जितेंद्र सिंह, अनुज कुमार सक्सेना, सलीम अहमद आदि शामिल थे।00फोटो 10, 11पुराने एसडीएम ऑफिस के पास बनेंगे अधिकारियों के नए आवास- ठाकुरद्वारा पहुंचीं एडीएम वित्त ने स्थान का निरीक्षण कियासंवाद न्यूज एजेंसीठाकुरद्वारा। एसडीएम, तहसीलदार सहित प्रशासन व राजस्व विभाग के अधिकारियों के नए आवास बनाने के प्रस्ताव के तेजी पकड़ने की उम्मीद है। मुरादाबाद से आईं एडीएम वित्त ममता मालवीय ने आवासों के लिए प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण किया। साथ ही पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता प्रमोद कुमार को मौके पर बुलाकर प्रस्ताव पर चर्चा भी की।दरअसल नगर में प्रशासन और राजस्व अधिकारियों के 30 वर्ष पूर्व बने आवास जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। इस स्थिति के चलते अधिकारियों को इधर-उधर रहना पड़ रहा है। नए आवासों के लिए पहले नगर से तीन किमी दूर डिग्री कॉलेज के पास भूमि पर विचार किया गया था लेकिन उस स्थान को लेकर कोर्ट से स्टे आ जाने पर नई जगह की तलाश शुरू हुई। इसी क्रम में पुराने एसडीएम कार्यालय के पास निर्माण का निर्णय लिया गया। एडीएम वित्त ने पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता से इस मामले में चर्चा के बाद आवासों का नक्शा और एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए। जलभराव के पुराने अनुभव के कारण निर्माण से पहले जमीन को करीब चार फीट ऊंचा करने निर्देश दिए।00000