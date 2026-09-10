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Moradabad News: पत्नी व ससुराल वालों पर खाने में जहर देने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

Thu, 10 Sep 2026 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 02:04 AM IST
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Complaint filed alleging wife and in-laws poisoned the food.
कुंदरकी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एक ग्रामीण की पत्नी और उसके ससुराल वालों पर रिपोर्ट दर्ज की है। ग्रामीण ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी और ससुराल वालों ने उसे खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। इलाज के बाद उसकी जान बच सकी। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।
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ईंधनपुर नगला निवासी संजीव कुमार ने अदालत में बताया कि 31 मई की सुबह करीब 11 बजे उसकी पत्नी ने परिवार वालों के साथ मिलकर उसे जहर दिया। उसने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसे जान से मारना चाहते थे। उन्होंने योजना बनाकर खाने में कीटनाशक गोली मिलाई थी। खाना खाने के कुछ मिनटों बाद वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसकी पत्नी और ससुराल वाले घर से सोने-चांदी के आभूषण और करीब डेढ़ लाख रुपये लेकर भाग गए। गंभीर हालत में संजीव का मुरादाबाद से मेरठ तक इलाज चला।
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संजीव के अनुसार, करीब 16 साल पहले उसका प्रेम विवाह हुआ था, जबकि उसकी पत्नी दूसरी जाति से है। पत्नी जमीन और संपत्ति देखकर उसके साथ रहने लगी थी। बाद में सामाजिक आलोचनाओं के कारण उसके परिवार वाले और पत्नी उससे चिढ़ने लगे। उसने 3 जून को पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्यवाहक एसओ जुगेंद्र तेवतिया ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी पूनम, धर्मवीर, ओमवीर, वीरेंद्र, मुन्नी देवी, ममता, रेखा और चिंटू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली और विवेचना शुरू कर दी है। संवाद
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