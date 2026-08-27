फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Cages have been set up at four locations in Kanth-Chhajlet to capture leopards.

Moradabad News: कांठ-छजलैट में तेंदुए पकड़ने के लिए चार स्थानों पर लगे हैं पिंजरे

Thu, 27 Aug 2026 02:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
Cages have been set up at four locations in Kanth-Chhajlet to capture leopards.
कांठ। तहसील क्षेत्र के गांवों में लगातार दिखाई दे रहे तेंदुओं को लेकर ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। वन विभाग ने तेंदुओं को पकड़ने के लिए गांव दयानाथपुर, अहमदपुर निंगू नंगला, कासमपुर और रम्पुरा में पिंजरे लगाए हैं।
विज्ञापन


बता दें कि कांठ क्षेत्र के गांव चांदखेड़ी, सादकपुर खिचड़ी, रामसराय, पाइंदापुर, फजलाबाद, मल्लीवाला, मिश्रीपुर, बेगमपुर, मुख्त्यारपुर नवादा, रसूलपुर गुर्जर, अहमदपुर निंगू नंगला, कासमपुर, गढ़ी, सलेमपुर, गोपालपुर, बहादरपुर खद्दर, दरियापुर, राजीपुर खद्दर, खलीलपुर कद्दीम, कोकरपुर, दयानाथपुर, चंगेरी, महदूद कलमी, हसनगढ़ी, शाहूपुर, देहरी जुम्मन, महमूदपुर भगवानदास, सिरसा ठाट, खतापुर, कुरी रवाना, रम्पुरा, छजलैट, खूंटखेड़ा आदि गांवों के आसपास तेंदुए दिखाई दे चुके हैं।
विज्ञापन

अब तक कांठ और छजलैट क्षेत्रों से कई तेंदुए पकड़े भी जा चुके हैं। तीन दिन पहले भी कांठ के गांव रामसराय में लगे पिंजरे में तेंदुए फंस गया था। इसे वन विभाग की टीम अपने साथ मुरादाबाद के डियर पार्क ले गई थी। डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने क्षेत्र के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उनका कहना है कि यदि कहीं तेंदुआ या कोई भी वन्य जीव दिखाई दे तो इसकी सूचना उन्हें इस नंबर 9759730666 पर दें।
विज्ञापन
विज्ञापन

--
अभी डियर पार्क में ही है कांठ के रामसराय से पकड़ा तेंदुआ
कांठ। क्षेत्र के गांव रामसराय में 24 अगस्त की सुबह पिंजरे में फंसा तेंदुआ अभी मुरादाबाद के डियर पार्क में ही मौजूद है। उसे कहां छोड़ा जाएगा, इस पर वन विभाग अभी विचार कर रहा है। वन विभाग के डिप्टी रेंजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि रामसराय से पकड़ा गया तेंदुआ नर है और उसका आयु करीब आठ साल है। फिलहाल उसे मुरादाबाद के डियर पार्क में सुरक्षित रखा गया है। संवाद




....
तेंदुए के प्रति क्षेत्र के लोगों को जागरूक करने के लिए गांवों में मुनादी के साथ ही धार्मिक स्थलों से एनाउंसमेंट भी कराए जा रहे हैं। कई जगह पिंजरे लगे हुए हैं। नए पिंजरों के लिए भी योजना बनाई जा रही है। क्षेत्रीय लेखपालों सहित राजस्व टीमों को भी लोगों को जागरूक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। किसानों से अपील है कि वह खेतों में काम करने के लिए अकेले न जाएं, लाठी-डंडे लेकर समूह के रूप में खेतों में काम करें और आपस में बातचीत करते रहें। महिलाओं और बच्चों को खेतों-जंगलों में ले जाने से परहेज रखें।- स्निग्धा चतुर्वेदी एसडीएम, कांठ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed