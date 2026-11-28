Moradabad News: 97 साल की मतदाता के साथ बीएलओ ने खिंचवाया फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी, मुरादाबाद Updated Sat, 28 Nov 2026 02:40 AM IST
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कुंदरकी। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के सहायक निर्वाचन अधिकारी ने विशेष पुनरीक्षण अभियान से जुड़े सभी बीएलओ को 80 साल से ऊपर से मतदाताओं के सत्यापन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं।
बीएलओ वयोवृद्ध मतदाताओं के घर पर दस्तक दे रहे हैं। शुक्रवार को जब बीएलओ तबस्सुम कुंदरकी नगर के मोहल्ला सादात पश्चिमी में 97 साल की उम्रदराज शाहजहां बेगम पत्नी मरहूम अहमद हुसैन के घर पहुंची तो वह भोजन करतीं मिलीं।
बीएलओ ने शाहजहां बेगम के साथ फोटो खिंचवाया तो शाहजहां बेगम पूछने लगी कि फोटो का क्या करोगे तो बीएलओ ने समझने लगी और मुस्कुराते हुए पानी-पानी की बात करने लगी लेकिन बीएलओ ने आभार व्यक्त कर दिया। इसके बाद बीएलओ ने फोटो को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया।
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बीएलओ वयोवृद्ध मतदाताओं के घर पर दस्तक दे रहे हैं। शुक्रवार को जब बीएलओ तबस्सुम कुंदरकी नगर के मोहल्ला सादात पश्चिमी में 97 साल की उम्रदराज शाहजहां बेगम पत्नी मरहूम अहमद हुसैन के घर पहुंची तो वह भोजन करतीं मिलीं।
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बीएलओ ने शाहजहां बेगम के साथ फोटो खिंचवाया तो शाहजहां बेगम पूछने लगी कि फोटो का क्या करोगे तो बीएलओ ने समझने लगी और मुस्कुराते हुए पानी-पानी की बात करने लगी लेकिन बीएलओ ने आभार व्यक्त कर दिया। इसके बाद बीएलओ ने फोटो को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया।
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