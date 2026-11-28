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बीएलओ वयोवृद्ध मतदाताओं के घर पर दस्तक दे रहे हैं। शुक्रवार को जब बीएलओ तबस्सुम कुंदरकी नगर के मोहल्ला सादात पश्चिमी में 97 साल की उम्रदराज शाहजहां बेगम पत्नी मरहूम अहमद हुसैन के घर पहुंची तो वह भोजन करतीं मिलीं।बीएलओ ने शाहजहां बेगम के साथ फोटो खिंचवाया तो शाहजहां बेगम पूछने लगी कि फोटो का क्या करोगे तो बीएलओ ने समझने लगी और मुस्कुराते हुए पानी-पानी की बात करने लगी लेकिन बीएलओ ने आभार व्यक्त कर दिया। इसके बाद बीएलओ ने फोटो को उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया।