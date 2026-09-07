Moradabad News: दादी-दादा के बाद तीन वर्षीय पोता भी स्वाइन फ्लू संक्रमित

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इसके साथ ही जिले में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 21 पहुंच गई है। इनमें तीन मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम संक्रमित मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाने के साथ घर-घर जाकर स्थिति पर नजर रख रही है। मरीजों के परिजनों को संक्रमण से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं और जरूरत के अनुसार दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।रविवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मानसरोवर कॉलोनी पहुंचकर वहां स्वाइन फ्लू संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। टीम ने परिजनों को दवा उपलब्ध कराने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी। अधिकारियों के मुताबिक होम आइसोलेशन में रखे मरीजों से लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट होने पर तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके।डिप्टी सीएमओ डॉ. प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि अधिकांश संक्रमितों की स्थिति सामान्य है। अगवानपुर निवासी बुजुर्ग महिला का दिल्ली एम्स में उपचार चल रहा है और उनकी हालत पर स्वास्थ्य विभाग नजर रख रहा है। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू की एंटीजन जांच की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। इससे संदिग्ध मरीजों की प्रारंभिक जांच में तेजी आने की उम्मीद है।