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Mirzapur News: लकड़ी चुनने गई महिला की सर्पदंश से मौत

Tue, 06 Oct 2026 01:22 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:22 AM IST
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Woman dies of snakebite while out collecting wood
सर्पदंश से मृत लालगंज के कपर बथुआ गांव निवासी प्रमीला। स्रोत- परिवार
लालगंज। थाना क्षेत्र के कपर बथुआ गांव में रविवार शाम लकड़ी चुनने गई प्रमिला (45) को सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सीएचसी लालगंज लेकर पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख उसे मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।
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क्षेत्र के कपर बथुआ गांव निवासी प्रमिला (45) रविवार शाम लकड़ी निकालने गई थी। इसी दौरान सर्प ने उसे डस लिया। परिजन आनन-फानन में उसे सीएचसी लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। प्रमिला के पांच बच्चों दिव्या, अंशु, मंशा, साजन और शिवनाथ का रो-रोकर हाल बेहाल है। थानाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि सांप के डसने से महिला की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
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