Mirzapur News: निबंधन कार्यालय का भवन के बनने से एक ही छत के नीचे मिलेंगी सुविधाएं

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जिले का निबंधन कार्यालय काफी दिनों से कलेक्ट्रेट के अलग-अलग कमरों में चलता रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। नवीन भवन के तैयार होने से इसमें पूरी तरह ऑनलाइन एवं पारदर्शी रूप से निबंधन कार्य होगा। कहा कि जिले में नया भवन बनने से लोगों को वातानुकूलित भवन में बैठने की सुविधा मिलेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी।उप महानिरीक्षक निबंधन ने बताया कि 4.65 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस नवीन भवन के लिए अभी तक 2.32 करोड़ रुपये कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को अवमुक्त कर दिए गए हैं। भवन के पूर्ण होने की तिथि 31 अक्तूबर 2027 निर्धारित की गई है।निर्माणाधीन कार्यालय में उप निबंधक सदर, सहायक उप महानिरीक्षक निबंधन और केंद्रीय अभिलेखागार रहेगा। उप निबंधक सदर व केंद्रीय अभिलेखागार भूतल पर, जबकि सहायक महानिरीक्षक निबंधन व उप महानिरीक्षक निबंधन जी प्लस-एक पर होंगे। इसके अलावा टॉयलेट, कैंटीन, पार्किंग, सीसी रोड, बाउंड्रीवाल, गेट और लिफ्ट के निर्माण कार्य के अलावा 10 केवीए का सोलर सिस्टम तथा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से भवन सुसज्जित होगा। इस अवसर पर विधायक मड़िहान रमाशंकर सिंह पटेल, ब्लॉक प्रमुख पहाड़ी इंद्र बहादुर पांडेय, एडीएम विनोद कुमार सिंह आदि उपस्थित रहे।मां विंध्यवासिनी का किया दर्शनविंध्याचल। मां विंध्यवासिनी देवी का रविवार को राज्य स्टांप तथा न्यायालय शुल्क व पंजीयन विभाग मंत्री रवींद्र जायसवाल ने दर्शन-पूजन किया। तीर्थ पुरोहित अजय कुमार दूबे ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। उन्होंने मां विंध्यवासिनी देवी के गर्भगृह में पहुंचकर विधि-विधानपूर्वक दर्शन-पूजन और अर्चन किया। दर्शन-पूजन-अर्चन तीर्थ पुरोहित अजय कुमार दूबे ने कराया।