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हलिया। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए सोमवार को एसडीएम लालगंज अजीत कुमार ने प्रशासक हलिया के आवास से स्वगणना अभियान का शुभारंभ किया। एसडीएम ने बताया कि 16 से 30 नवंबर तक चलने वाले अभियान में मतदाता एप के माध्यम से घर बैठे अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। उन्होंने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने और सूची की त्रुटियां दूर कराने के लिए लोगों से अभियान में भागीदारी की अपील की। सुपरवाइजर विनय अग्रहरी ने बताया कि हलिया क्षेत्र में आठ प्रगणक नियुक्त किए गए हैं। इस दौरान लेखपाल विनोद कुमार, प्रदीप मौर्य और अतुल राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।