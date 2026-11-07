Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Two killed in collision between truck and bike returning from unloading fertilizer in Haliya

Mirzapur News: हलिया में खाद उतारकर लौट रहे ट्रक और बाइक में भिड़ंत, दो की मौत

Sat, 07 Nov 2026 02:35 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:35 AM IST
विज्ञापन
Two killed in collision between truck and bike returning from unloading fertilizer in Haliya
हलिया थाना क्षेत्र के पंवारी कला प्लांटेशन पुल के पास ट्रक के टक्कर से बाइक सवार की मौत के बाद
-एक की हालत गंभीर, घायल मंडलीय चिकित्सालय रेफर
विज्ञापन

हलिया, मिर्जापुर। थाना क्षेत्र के पंवारी कला प्लांटेशन पुल के पास शुक्रवार को खाद उतारकर लौट रहे ट्रक और बाइक की आमने-सामने टक्कर में रामशृंगार वर्मा (25) और बबुलेश कोल (20) की मौत हो गई। हादसे में रामशृंगार वर्मा के भाई नेता वर्मा (20) की हालत गंभीर है। घायल को पीएचसी हलिया में प्राथमिक उपचार के बाद मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।
क्षेत्र के बंजारी कलां गांव निवासी रामशृंगार भाई नेता वर्मा और पड़ोसी बबुलेश के साथ बाइक से गड़बड़ा पुल गया था। लौटते समय पवारी कलां प्लांटेशन पुल के पास सामने से आ रहे ट्रक से बाइक टकरा गई। ट्रक सिकटा साधन सहकारी समिति से खाद उतारकर लौट रहा था। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक चालक रामशृंगार की मौके पर ही मौत हो गई।
विज्ञापन

हादसे की सूचना पर थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव पुलिस बल के साथ पहुंचे। ग्रामीणों के सहयोग से घायल नेता और बबुलेश कोल को पीएचसी हलिया पहुंचाया गया। डॉ विमल कुमार ने बबुलेश कोल को मृत घोषित कर दिया। नेता वर्मा की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें मंडलीय चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। रामशृंगार की मौत के बाद पिता महादेव वर्मा और बबुलेश के पिता मुन्ना कोल का रो-रोकर हाल बेहाल है। रामशृंगार छह भाइयों में चौथे नंबर पर था, जबकि बबुलेश छह भाइयों में सबसे छोटा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन
ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से भाग गया।
राजीव कुमार श्रीवास्तव,थानाध्यक्ष

हलिया थाना क्षेत्र के पंवारी कला प्लांटेशन पुल के पास ट्रक के टक्कर से बाइक सवार की मौत के बाद

हलिया थाना क्षेत्र के पंवारी कला प्लांटेशन पुल के पास ट्रक के टक्कर से बाइक सवार की मौत के बाद

हलिया थाना क्षेत्र के पंवारी कला प्लांटेशन पुल के पास ट्रक के टक्कर से बाइक सवार की मौत के बाद

हलिया थाना क्षेत्र के पंवारी कला प्लांटेशन पुल के पास ट्रक के टक्कर से बाइक सवार की मौत के बाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed