Mirzapur News: अखाड़े में हुईं 20 कुश्तियां, बराबरी पर रहा फाइनल मुकाबला

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फाइनल मुकाबला मिर्जापुर के पहलवान शिवशंकर और चंदौली के अभय पहलवान के बीच हुआ। दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ लेकिन निर्धारित समय तक कोई भी पहलवान दूसरे को चित नहीं कर सका।मुकाबला बराबरी पर छूटा। फाइनल के लिए निर्धारित पांच हजार रुपये की इनामी राशि दोनों पहलवानों में ढाई-ढाई हजार रुपये बांट दी गई।दंगल का शुभारंभ ग्राम प्रशासक रामदुलार ने दोनों पहलवानों का हाथ मिलाकर कराया। रेफरी की भूमिका कल्लू ने निभाई। दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के काफी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।