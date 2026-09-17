फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Twenty wrestling bouts took place in the arena

Mirzapur News: अखाड़े में हुईं 20 कुश्तियां, बराबरी पर रहा फाइनल मुकाबला

Thu, 17 Sep 2026 01:31 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:31 AM IST
विज्ञापन
Twenty wrestling bouts took place in the arena
विशुनपरा ​स्थित पंचायत भवन परिसर के बने अखाड़े में दांवपेंच आजमाते पहलवान।-सोशल मीडिया।
भावां। हरतालिका तीज पर राजगढ़ थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव स्थित पंचायत भवन परिसर में मंगलवार को कुश्ती दंगल हुआ। इसमें अंतरजनपदीय पहलवानों ने जोर आजमाइश की। प्रतियोगिता में 20 कुश्तियां हुईं।
विज्ञापन

फाइनल मुकाबला मिर्जापुर के पहलवान शिवशंकर और चंदौली के अभय पहलवान के बीच हुआ। दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ लेकिन निर्धारित समय तक कोई भी पहलवान दूसरे को चित नहीं कर सका।
विज्ञापन

मुकाबला बराबरी पर छूटा। फाइनल के लिए निर्धारित पांच हजार रुपये की इनामी राशि दोनों पहलवानों में ढाई-ढाई हजार रुपये बांट दी गई।
दंगल का शुभारंभ ग्राम प्रशासक रामदुलार ने दोनों पहलवानों का हाथ मिलाकर कराया। रेफरी की भूमिका कल्लू ने निभाई। दंगल देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के काफी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed