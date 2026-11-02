फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Sunlight emerged after three days; farmers are disheartened to see the fallen paddy crop in their fields beginning to sprout.

Mirzapur News: तीन दिन बाद निकली धूप, खेतों में गिरी धान की फसल अंकुरित देख किसानों में मायूसी

Mon, 02 Nov 2026 01:55 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
Sunlight emerged after three days; farmers are disheartened to see the fallen paddy crop in their fields beginning to sprout.
हलिया क्षेत्र के सोनगढ़ा गांव में भींगे धान की फसल को उलट पलट कर सूखाने में जुटा परिवार-सोशल मी
मिर्जापुर। तीन दिन तक बादल छाए रहने और रुक-रुककर हुई बारिश के बाद दो दिनों से राहत है। रविवार को धूप निकली तो किसानों ने राहत की सांस ली।
विज्ञापन

खेतों में गिरी धान की फसल और खलिहानों में भीगकर रखी कटी फसल ने उनकी चिंता बढ़ा दी।
कई स्थानों पर पानी में भीगने से धान की बालियों में अंकुरण शुरू हो गया है। उपज की गुणवत्ता और पैदावार प्रभावित होने का खतरा देखकर किसानों में मायूसी छा गई।
हलिया में चक्रवाती तूफान और बारिश ने धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी फसल गिर गई है, जबकि कटाई के बाद खलिहानों में रखी फसल भीगने से खराब होने लगी है।
विज्ञापन

सोनगढ़ा, राजपुर, बढ़वार, अहुगी कलां, पवारी खुर्द, सिकटा, छतरिहा, महूगढ़, कोलहा और नौगवां सहित कई गांवों में किसान नुकसान से परेशान हैं।
वहीं सक्तेशगढ़ में धान की कटाई और मड़ाई का काम प्रभावित है। रामपुर सक्तेशगढ़, तेंदुआ कला, गोल्हनपुर, नुनौटी, लालपुर और कोठिलवा सहित कई गांवों में फसल खेतों में पड़ी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed