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इसमें केंद्रीय हिंदू विद्यालय के विद्यार्थियों को दूध के पोषण महत्व, संतुलित आहार और डेयरी पशुओं की नस्लों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य दूध के पोषण महत्व और डेयरी क्षेत्र के योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय के पशु पोषण विभाग की ओर से भारतीय डेयरी संघ, पूर्वी उत्तर प्रदेश चैप्टर के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में हुआ। विद्यालय में बच्चों को दूध और दुग्ध उत्पादों के फायदे बताए गए। साथ ही डेयरी पशुओं और उनकी नस्लों से परिचित कराया गया।प्रश्नोत्तरी, दुग्ध उत्पादों की पहचान, कविता और एक्शन सॉन्ग जैसी गतिविधियां हुईं। विद्यार्थियों को दूध और पौष्टिक अल्पाहार भी वितरित किया गया।इस अवसर पर निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।कार्यक्रम में कृषि विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रो. वीके मिश्रा, परिसर प्रभारी प्रो. बीएमएन कुमार और पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रो. अमित राज गुप्ता ने विद्यार्थियों को संबोधित किया।कार्यक्रम के दौरान रक्तदान शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें 45 विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजन विभागाध्यक्ष डॉ. महिपाल चौबे के नेतृत्व में हुआ।इसमें डॉ. अभिषेक कुमार सिंह, डॉ. सौरभ करुणामय, डॉ. दयानिधि जेना, डॉ. अजीत सिंह आदि रहे। भारतीय डेयरी संघ के अध्यक्ष प्रो. डीसी राय और सचिव-सह-कोषाध्यक्ष डॉ. तरुन वर्मा ने भी सहभागिता की।