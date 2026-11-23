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रविवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को भी तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लगातार बादल छाए रहने और रुक-रुककर हो रही बारिश ने खासकर मड़िहान क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में कटाई के बाद पड़ी फसल के साथ मड़ाई के बाद खुले में रखे धान को सुरक्षित रखना चुनौती बन गया है। फसल भीगने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने और सुखाने में अतिरिक्त मेहनत लगने की आशंका है। विज्ञापन

किसान विनोद सिंह ने बताया कि चार महीने तक फसल को बच्चे की तरह पालने के बाद अब घर लाने का समय आया है। ऐसे में बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। किसान ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि छोटे और सीमांत किसान बुआई के समय अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। फसल तैयार होने पर मौसम की मार उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेरने का खतरा पैदा कर रही है। सुबह और शाम बढ़ती ठंड के बीच किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं। उन्हें चिंता है कि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो खेतों में खड़ी और कटी फसल दोनों प्रभावित हो सकती हैं। रविवार को अधिकतम तापमान 26 और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार को भी तापमान में कोई बदलाव नहीं हुआ था। लगातार बादल छाए रहने और रुक-रुककर हो रही बारिश ने खासकर मड़िहान क्षेत्र के किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में कटाई के बाद पड़ी फसल के साथ मड़ाई के बाद खुले में रखे धान को सुरक्षित रखना चुनौती बन गया है। फसल भीगने से उसकी गुणवत्ता प्रभावित होने और सुखाने में अतिरिक्त मेहनत लगने की आशंका है।किसान विनोद सिंह ने बताया कि चार महीने तक फसल को बच्चे की तरह पालने के बाद अब घर लाने का समय आया है। ऐसे में बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। किसान ओमप्रकाश सिंह ने कहा कि छोटे और सीमांत किसान बुआई के समय अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं। फसल तैयार होने पर मौसम की मार उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेरने का खतरा पैदा कर रही है। सुबह और शाम बढ़ती ठंड के बीच किसान अब आसमान की ओर टकटकी लगाए हैं। उन्हें चिंता है कि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो खेतों में खड़ी और कटी फसल दोनों प्रभावित हो सकती हैं।

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मिर्जापुर। कटाई के बाद घर पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम की बेरुखी से लगातार दूसरे दिन रविवार को भी आसमान में बादल छाए रहे। जिले के कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से खेतों में कटी धान की फसल और खलिहानों में रखी उपज भीग गई। चार महीने की मेहनत से तैयार फसल को बचाने के लिए किसान परेशान हैं। कोई ट्रैक्टर से भीगी फसल समेट रहा है तो कोई खलिहान में रखी उपज को तिरपाल से ढकने में जुटा है। बारिश और बादलों के कारण धूप नहीं निकलने से ठंड का असर भी बढ़ने लगा है।