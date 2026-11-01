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Mirzapur News: पुलिसकर्मियों ने रन फॉर यूनिटी निकालकर दिया एकता का संदेश

Sun, 01 Nov 2026 02:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:24 AM IST
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Police personnel conveyed a message of unity by organizing a 'Run for Unity'.
रन फार यूनिटीे में शामिल पुलिसकर्मी। स्रोत- पुलिस
मिर्जापुर। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस पर शनिवार को पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी निकाली गई। पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने रैली निकालकर लोगों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया।
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शुरुआत एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने लौहपुरुष के चित्र पर माल्यार्पण कर की। इसके बाद उन्होंने पुलिसकर्मियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के साथ कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने सरदार पटेल के जीवन, दूरदर्शिता और देश की एकता के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके बाद पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साह के साथ रन फॉर यूनिटी रैली निकाली। रैली के दौरान एक भारत-श्रेष्ठ भारत, देश की एकता हमारी जिम्मेदारी और सरदार पटेल अमर रहें जैसे नारे लगाए गए। पुलिसकर्मियों ने रैली के माध्यम से लोगों को सद्भाव बनाए रखने और राष्ट्र की एकता को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया गया।
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