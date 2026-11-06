Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   MLA met with family members devastated by three deaths and offered them solace

Mirzapur News: तीन मौत से टूटे परिवार के लोगों से मिले विधायक, बंधाया ढांढ़स

Fri, 06 Nov 2026 02:04 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:04 AM IST
विज्ञापन
MLA met with family members devastated by three deaths and offered them solace
जमालपुर। चुनार भाजपा विधायक अनुराग सिंह बुधवार रात भड़ेवल गांव पहुंचे। उन्होंने सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत पर शोक जताते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। एक नवंबर की शाम चंदौली के चकिया क्षेत्र के पिपरा गांव से भाई अशोक कुमार से मिलकर बाइक से लौटते समय डोहरी गांव के पास हाइवा की चपेट में आने से श्यामरती, उनके पुत्र नीतीश और डेढ़ वर्षीय नातिन अंकिता की मौत हो गई थी।
विज्ञापन

विधायक ने मृतका के पति धनंजय और ससुर रामलाल से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान आलोक सिंह, नवीन पांडेय और जयप्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed