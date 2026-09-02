Mirzapur News: कान्हा के रंग में रंगे बाजार, लड्डू गोपाल के शृंगार की बढ़ी मांग

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मंगलवार को त्रिमोहानी मार्ग, धुंधी कटरा और पक्का घाट बाजार में सुबह से शाम तक खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। दुकानों पर लड्डू गोपाल की आकर्षक फैंसी पोशाकें श्रद्धालुओं को खूब लुभा रही हैं।गोटा-पत्ती, रेशमी, मखमली और जरदोजी के काम वाली रंग-बिरंगी पोशाकों के साथ मोरपंख वाले मुकुट, छोटी बांसुरी, पीतांबरी वस्त्र और शृंगार सामग्री की मांग बढ़ गई है।भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को भव्य बनाने के लिए श्रद्धालु लकड़ी और पीतल के सुंदर झूले, आकर्षक मूर्तियां और सजावटी सामान भी खरीद रहे हैं। बच्चों को नन्हे कान्हा का रूप देने के लिए भी अभिभावक मुकुट, बांसुरी और पीले वस्त्रों की खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि जन्माष्टमी से पहले बाजार में खरीदारी और तेज होने की उम्मीद है।