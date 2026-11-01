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Mirzapur News: अर्नब का असर खत्म, पांच डिग्री चढ़ा पारा

Sun, 01 Nov 2026 02:22 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:22 AM IST
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influence wanes; mercury rises by five degrees
24 घंटे बाद बारिश थमने के वासलीगंज ​स्थित बाजार में सड़क पर भीड़।-संवाद।
मिर्जापुर। चक्रवात अर्नब ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दीं है। तेज हवाओं और बारिश की वजह से खेत धान की फसल गिर गई है तो कटाई के बाद खेतों में पड़ी धान की फसल भी बारिश में भीग गई है। लगातार बारिश से कटाई और मड़ाई का काम प्रभावित रहा।
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शनिवार को 24 घंटे बाद बारिश थमी तो किसानों को कुछ राहत मिली। अधिकतम पारा डिग्री सेल्सियस चढ़ गया। सुबह धूप खिलने पर किसान भीगी फसल सुखाने खेतों में पहुंचे। वहीं, मौसम खुलते ही बाजारों में भी रौनक लौट आई और दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। दो दिन की बारिश से खेतों में नमी और फसल के भीगने के कारण किसानों को दाने की गुणवत्ता खराब होने का डर सता रहा है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को अधिकतम तापमान 27.1 और न्यूनतम 21.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह अधिकतम तापमान में 5.1 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
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