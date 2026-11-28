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बोर्ड ने पहली बार 104 केंद्रों की सूची जारी कर विद्यालयों और अन्य पक्षों से आपत्तियां मांगी थीं।भौतिक सत्यापन के दौरान कई अनुदानित विद्यालय भी सामने आए, जो बोर्ड की पहली सूची में शामिल नहीं थे। इनमें देवपुरवा स्थित राजस्थान इंटर कॉलेज, विसुंदरपुर स्थित आदर्श इंटर कॉलेज और सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज शामिल हैं।पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद इन विद्यालयों को पहली सूची में परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया था। संशोधित सूची में आठ राजकीय और अनुदानित विद्यालयों के साथ 23 वित्तविहीन विद्यालयों को भी केंद्र बनाया गया था। जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित ने बताया कि जिले में 124 केंद्र निर्धारित किए गए हैं।