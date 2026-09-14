Mirzapur News: सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत

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बाइक पर तीन युवक सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जैसराम सिंह सड़क पर गिरकर गंभीर रुप से घायल हो गए। रेफर किए जाने पर परिजन घायल को लेकर वाराणसी पहुंचे, लेकिन माैत हो गई।

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सक्तेशगढ़। चुनार के गोबरदहा गांव के सामने रविवार सुबह साढ़े 10 बजे तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से सड़क पार कर रहे 70 वर्षीय जैसराम सिंह घायल हो गए। उन्हें सीएचसी चेचरी मोड़ चुनार ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। इलाज के दौरान मौत हो गई। गोबरदहा गांव निवासी पुत्र रिंकू ने बताया कि पिता जैसराम रविवार की सुबह गाय को चारा डालने के लिए सड़क की ओर गए थे। चारा डालने के बाद वह पटरी पार कर दुकान पर अखबार पढ़ने जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने टक्कर मार दी।