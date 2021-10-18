Mirzapur News: घर-घर जाकर बुजुर्ग उपभोक्ताओं की कराई जाएगी ई-केवाईसी

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जिले में लगभग 2000 के आसपास बुजुर्गाें को चिह्नित किया है। इनके नाम से गैस का कनेक्शन है और उन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। माना जा रहा है कि अधिक अवस्था के कारण वे एजेंसी तक पहुंचने या वहां तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं।इसको देखते हुए तेल कंपनियों ने एजेंसियों से कहा है कि वे एजेंसी में वृद्धों को चिह्नित करें और उसमें से जिनका भी ई-केवाईसी नहीं हुआ है। उनके घर तक लोगों को भेजकर ई-केवाईसी कराएं जिससे उनको कोई समस्या न हो। इससे यदि वृद्धावस्था के कारण कोई समस्या हो रही है, तो वह दूर हो जाएगी। संबंधित की ई-केवाईसी हो सकेगी।