Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   E-KYC will be done by going to house to house of elderly consumers

Mirzapur News: घर-घर जाकर बुजुर्ग उपभोक्ताओं की कराई जाएगी ई-केवाईसी

Sun, 08 Nov 2026 12:19 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
E-KYC will be done by going to house to house of elderly consumers
मिर्जापुर। जिले के 5.50 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं में से अभी भी 70,000 उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है। इससे उनके कनेक्शन में समस्या हो सकती है। वहीं बुजुर्ग उपभोक्ताओं की समस्या को देखते हुए तेल कंपनियों ने उनके घर पर जाकर ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन

जिले में लगभग 2000 के आसपास बुजुर्गाें को चिह्नित किया है। इनके नाम से गैस का कनेक्शन है और उन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। माना जा रहा है कि अधिक अवस्था के कारण वे एजेंसी तक पहुंचने या वहां तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं।
विज्ञापन

इसको देखते हुए तेल कंपनियों ने एजेंसियों से कहा है कि वे एजेंसी में वृद्धों को चिह्नित करें और उसमें से जिनका भी ई-केवाईसी नहीं हुआ है। उनके घर तक लोगों को भेजकर ई-केवाईसी कराएं जिससे उनको कोई समस्या न हो। इससे यदि वृद्धावस्था के कारण कोई समस्या हो रही है, तो वह दूर हो जाएगी। संबंधित की ई-केवाईसी हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed