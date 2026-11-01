Mirzapur News: दिल्ली रवाना हुए कांग्रेस कार्यकर्ता
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:23 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:23 AM IST
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मिर्जापुर। आज दिल्ली में नेपा प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को दिल्ली रवाना हुए। रामलीला मैदान दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के लिए जिलाध्यक्ष डॉ. शिवकुमार पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। इस मौके पर सूर्यभान पटेल, अनीता प्रजापति, श्वेता कुमारी, संतोष पांडेय, मोहम्मद आरिफ शम्सुद्दीन, आनंद गुप्ता, सूरभान पटेल आदि उपस्थित रहे।
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