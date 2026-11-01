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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Congress workers have left for Delhi.

Mirzapur News: दिल्ली रवाना हुए कांग्रेस कार्यकर्ता

Sun, 01 Nov 2026 02:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:23 AM IST
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Congress workers have left for Delhi.
दिल्ली में आयोजित रैली के लिए ट्रेन से रवाना होते कांग्रेस कार्यकर्ता, सोशल मीडिया
मिर्जापुर। आज दिल्ली में नेपा प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को दिल्ली रवाना हुए। रामलीला मैदान दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम के लिए जिलाध्यक्ष डॉ. शिवकुमार पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ता ट्रेन से दिल्ली रवाना हुए। इस मौके पर सूर्यभान पटेल, अनीता प्रजापति, श्वेता कुमारी, संतोष पांडेय, मोहम्मद आरिफ शम्सुद्दीन, आनंद गुप्ता, सूरभान पटेल आदि उपस्थित रहे।
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