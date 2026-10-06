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Mirzapur News: ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना और शहरी क्षेत्र में दो गुना मिलेगा मुआवजा

Tue, 06 Oct 2026 01:24 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 01:24 AM IST
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Compensation will be four times the amount in rural areas and twice the amount in urban areas.
राजकीय इंटर कालेज में विंध्य एक्सप्रेस वे की क्रय कमेटी की बैठक में उप​स्थित तहसील सदर के काश्त
विंध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए क्रय कमेटी की बैठक में काश्तकारों को दी गई जानकारी
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मिर्जापुर। महुवरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के सभाकक्ष में सोमवार को विंध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए क्रय कमेटी की बैठक हुई। बैठक में उपस्थित काश्तकारों को जिलाधिकारी ने बताया कि इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना और शहरी क्षेत्र में दो गुना मुआवजा मिलेगा।

जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार द्वारा गठित क्रय कमेटी की बैठक में तहसील सदर के विंध्य एक्सप्रेस-वे से प्रभावित कुल 55 गांवों के काश्तकारों को सर्किल दर के बारे में जानकारी दी गई। इसमें सर्किल दर के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना और शहरी क्षेत्र में दो गुना भूमि की प्रकृति के अनुसार मुआवजा दिए जाने तथा संरचना या भवनों का मूल्यांकन वर्तमान दर पर किए जाने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विनोद कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
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