Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Citizens can also self-count by visiting the portal

Mirzapur News: नागरिक स्वयं भी पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं स्वगणना

Sat, 07 Nov 2026 02:36 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Citizens can also self-count by visiting the portal
- जनगणना के लिए डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने जनगणना में लगे अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि स्वगणना के तहत नागरिक स्वयं भी पोर्टल पर जाकर गणना कर सकते हैं। स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में ट्रेनरों ने पीपीटी के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी।
एडीएम विनोद कुमार सिंह ने बताया कि स्वगणना 16 से 30 नवंबर तक होगी। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी तक निर्धारित समय सीमा में संबंधित कार्य किया जाएगा। चार जनवरी 2027 की रात बेघर लोगों की गणना होगी। पांच जनवरी 2027 संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। पुनरीक्षण चरण पांच से नौ जनवरी 2027 तक चलेगा।
विज्ञापन

डीएम ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे अपने कार्यालयों में कर्मचारियों की स्वगणना स्वयं कराएं। साथ ही कार्यालयों में आने वाले लोगों को भी इसके बारे में जानकारी देकर स्वगणना के लिए प्रेरित करें। स्वगणना के दौरान सही जानकारी दी जाए। अपर जिलाधिकारी को स्वगणना की प्रतिदिन निगरानी कराने का निर्देश दिया। स्वगणना के लिए निवासियों को प्रेरित करने और अंतिम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने के लिए जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, वे पूरी ईमानदारी से कार्य करें। डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि हर इंटर कॉलेज और महाविद्यालय में विद्यार्थियों को स्वगणना के लिए प्रेरित किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी राजीव कुमार शर्मा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा, जिला पंचायत राज अधिकारी राम उदय यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed