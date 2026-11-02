फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   Arrears claimed six years ago

Mirzapur News: छह वर्ष पहले लिया एरियर, सेवानिवृत्त के बाद फिर आवेदन, जांच में पांच पकड़े गए

Mon, 02 Nov 2026 02:10 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
Arrears claimed six years ago
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मिर्जापुर। छह वर्ष पहले राजगढ़ सीएचसी के तहत ब्लॉक क्षेत्र में कार्यरत पांच पूर्व स्वास्थ्य कर्मियों ने लाखों रुपये एरियर ले लिया।
इसके बाद सेवानिवृत्त होने पर फिर से एरियर के लिए आवेदन कर दिया। सीएमओ कार्यालय पर एरियर भुगतान न करने का आरोप लगाते हुए सभी ने पेंशन अदालत में शिकायत की। पेंशन अदालत से आयुक्त ने जांच कर एरियर भुगतान का आदेश दिया।
जब स्वास्थ्य विभाग से गठित टीम ने जांच की तो पता चला कि सभी छह साल पहले की एरियर ले चुके हैं। अब स्वास्थ्य विभाग दोबारा एरियर भुगतान के लिए आवेदन करने पर नोटिस जारी करेगा।
विज्ञापन

गौरतलब है कि अभी सिंचाई विभाग में एरियर घोटाले की जांच चल रही है। इसमें करोड़ों रुपये का लेनदेन की जांच चल रही है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मुख्य आरोपी फरार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद नया मामला सीएमओ कार्यालय का है। सीएमओ कार्यालय से राजगढ़ सीएचसी के तहत ब्लॉक क्षेत्र में कार्यरत पांच स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने 2020 में एरियर के रूप में लाखों रुपये लिया। सरकार ने एक जनवरी 2016 से सातवां वेतन लागू किया। सैलरी एक जनवरी 2017 से लोगों को मिलने लगी।

सरकार ने सातवां वेतन एक जनवरी 2016 से लागू किया था तो एक वर्ष का मूल में सातवें वेतन का बढ़ा हुआ पैसा था। उसे एरियर के रूप में देना था। 2019-20 में कर्मचारियों को दो बार में एरियर का भुगतान किया गया। इसमें स्वास्थ्य कर्मी सुशीला देवी, हीरावती देवी, कृष्ण मुरारी लाल श्रीवास्तव, इंद्रावती देवी और सरोज कुमारी ने दो बार में एरियर भुगतान लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed