Mirzapur News: अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर जताया विरोध

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लंबे समय से चल रहे इस गतिरोध के चलते तहसील में न्यायिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। अधिवक्ताओं और तहसील प्रशासन के बीच संवाद की कमी के कारण आपसी सहमति नहीं बन पा रही है। अधिवक्ताओं का कहना है कि समस्याओं के समाधान के लिए कई बार बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला।बार और बेंच के बीच सामंजस्य नहीं होने का खामियाजा न्यायालय पहुंचने वाले वादकारियों को भी उठाना पड़ रहा है। मुकदमों की सुनवाई और अन्य न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। समिति की ओर से जिलाधिकारी को भी पत्र भेजकर पूरे मामले से अवगत कराया गया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि जब तक आपसी गतिरोध समाप्त कर सामंजस्य स्थापित नहीं होता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शन में राकेश दुबे, पंडित चंद्रदत्त त्रिपाठी, अरुण त्रिपाठी, हृदय नारायण चतुर्वेदी, राजेंद्र मौर्य सहित अन्य अधिवक्ता शामिल रहे।